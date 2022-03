Tapis roulant, CocaCola, candeline, palloncini: cosa hanno tutti questi oggetti in comune?

Se pensiamo ad un tapis roulant ci viene in mente subito una persona che cura la sua forma fisica e lo associamo ad un concetto di benessere e salute; eppure in origine questo strumento fu inventato nel lontano 1818 da William Cubit per sfruttare i prigionieri del carcere di Bury St Edmunds che camminando per ore su una ruota di legno con un corrimano, senza andare da nessuna parte, producevano nergia utile per pompare l’acqua o macinare il grano. Oggi, nelle nostre palestre, questo strumento per alcuni rimane una tortura!

La Coca-Cola ha anch’essa origini lontanissime: John Pemberton, un farmacista e veterano della guerra civile americana mise insieme una bevanda con vino, noce di cola e pianta di coca per cercare di disintossicarsi dalla morfina, molto in voga nell esercito americano; la bevanda si chiamava Pemberton’s French Wine Coca. Quando in America poi fu vietato l’uso di alcol divenne qualcosa di più simile alla Coca Cola che conosciamo, e nel 1888 quando Pemberton cedette la sua attività, la bevanda prese anche il nome con cui oggi la conosciamo.

Se sapeste quali sono gli antenati dei palloncini, fosse non vorreste più vederne uno: gli Aztechi furono i primi a fare animaletti dalle forme buffe,ma per farli non usavano evidentemente dei palloncini, ma l’intestino dei gatti, essiccato e cucito con una guarnizione ermetica, pronto per assumere forme di animali che venivano poi bruciati e dati in offerta agli dei, assetati di sangue. Se i bambini sapessero questa storia forse non amerebbero così tanto i pallonicni colorati.

I primi ad usare delle candele su una torta furono gli antichi greci: durante una festa chiamata Mounichia, le donne facevano offerte ad Artemide, cucinavano delle torte al miele che decoravano proprio con candele affinché le torte brillassero come la Luna nel cielo. Ora le candele hanno un significato leggermente meno spirituale e sono destinate a essere spente in un soffio, ma il tutto è comunque meno macabro della storia dei palloncini!

Sfoglia la gallery per rivedere quali oggetti hanno una strana origine.