I bad boy non stancano mai: ecco gli esempi più famosi di cinema e tv

La serie tv Euphoria ha riportato in voga un cliché mai dimenticato: il bad boy che fa perdere la testa alla brava ragazza. Lexi Howard si innamora di Fezco, il pusher dal cuore tenero, e non poteva che essere diversamente. Prima di lei ci sono passati anche Brenda di Beverly Hills 90210 , innamorata persa del bellissimo e dannato Dylan.

Il musical Grease è l’esempio musicale di questo topos: il leader Danny durante le vacanze estive fa perdere la testa all'ingenua canadase Sandy, e gliene farà passare di tutti i colori. Se vogliamo scadere nel trash adolescenziale, ripeschiamo i protagonisti di Tre Metri Sopra il Cielo in cui una Babi della Roma bene si innamorava di quel teppistello si Step, che alla fine però capitola come un bimbo infreddolito davanti alla cioccolata calda. Ritornando oltre oceano, altro celebre esempio lo troviamo in Una mamma per amica, con la protagonista Rory che dopo aver provato a stare con quel bravo ragazzo di Dean, si rende conto che quel glaciale scapestrato di Jess è decisamente più attraente. Ma perché succede?

Secondo la piscoterapeuta Gabriella Di Cosmo, intervistata da Vanity Fair, accade perché “ciò che è diverso da noi ci attrae, spesso la brava ragazza, a volte nerd, è attratta da quelle parti che lei vorrebbe avere ma che non ha o non riesce a esprimere. Attraverso il cattivo ragazzo prova quelle emozioni forti che la fanno sentire viva e importante perché è riuscita ad avere le attenzioni del ragazzo bello e dannato. Molto spesso le brave ragazze identificano il bad boy con la figura paterna e autoritaria che hanno avuto durante l’infanzia e da cui, inevitabilmente, con l’età adulta è necessario allontanarsi”. Insomma la faccenda sarebbe riconducibile a una sorta di complesso di Edipo, oppure a qualcosa di ancora meno moderno (se possibile): “Il cattivo ragazzo, ha un fascino magnetico perché, rappresenta il modello più classico di mascolinità investito di qualità erotiche, viene visto come, intoccabile, saldo, sicuro nelle sue convinzioni e nei suoi atteggiamenti. Ad esempio, nel periodo dell’adolescenza, durante il quale tutte le certezze dell’infanzia collassano e i giovani sono chiamati a ricostruire la propria identità, le ragazze tendono a innamorarsi di un modello maschile solido”.

Parlare di ideale di mascolinità e associarlo alla “cattiveria” fa così anni ‘90 però, siamo sicuri che sia ancora così?

Sfogliate la gallery delle coppie bad boy + brava ragazza.