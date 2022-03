Lo scherzetto della shrinkflation: costa uguale ma ce n’è di meno

La shrinkflation è una pratica eticamente scorretta, ma totalmente legale, che le aziende utilizzano per guadagnare di più senza dare l'impressione di avere aumentato i prezzi. Il trucco è vendere il prodotto allo stesso prezzo, ma mettendo meno prodotto all’interno della confezione. In alcuni casi le confezioni saranno più piccole, in altri saranno identiche, ma semplicemente riempite meno, a quel punto diventa fondamentale leggere con attenzione le etichette e le informazioni sulla confezione. Si tratta di un’abitudine diffusissima: lo fa Nestlé, Barilla, Ferrero, Cocacola, nessuno dei grandi marchi è esente da questo escamotage. Spesso a una diminuzione del quantitativo di prodotto si associa un nuovo packaging e un restyling visivo così da rendere il tutto ancor più accattivante. Molti consumatori attenti però se ne accorgono, alcuni di essi hanno pubblicato le foto dei prodotto “rincarati” su Reddit. Sfoglia la gallery per vedere esempi di prodotti colpiti da shrinkflation.