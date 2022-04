Basta procrastinare: 4 regole per combattere la pigrizia

Rimandare a domani è così facile e liberatorio, ma a lungo andare diventa inutile e frustrante. Per questo bisogna porre rimedio a un’eccessiva pigrizia. Lo spunto ci arriva da GQ che suggerisce alcune regole per darsi una mossa e provare a sconfiggere i momenti di empasse.

Analizzare tutte le perdite di tempo abituali. Ci sono infatti molti tempi morti nella giornata di ognuno di noi; il classico esempio sono i mille caffè in ufficio e le eventuali sigarette che si portano via intere ore della nostra produttività. Le pause fanno bene, ma perché non organizzarle al meglio magari riducendone la frequenza e aumentandone la durata?

Creare una buona routine. Creare delle abitudini sane da rispettare che comprendano sport, vita all'aria aperta, mindfulness e tutte quelle attività che contribuiscono al nostro benessere psicofisico.

Darsi degli obiettivi. Stabilire a priori dove si vuole arrivare ci invoglia a raggiungere un determinato risultato, quindi tanto vale puntare in alto. Definite anche per iscritto dei macro obiettivi con degli obiettivi intermedi per incoraggiare il vostro percorso: vi aiuterà a progredire step by step.

Usare la tecnologia come alleata. Esistono app per qualsiasi attività ormai, perché non sfruttarle proprio per sconfiggere la pigrizia? A partire dal classico Google Calendar che ordinerà i vostri impegni, potete poi utilizzare app più legate al business come TickTick o per la pulizia della casa, come la spiritosa Unfuck Your habitat che vi convincerà a pulire casa a furia di male parole!

Ci sono tante cose che si possono fare per cambiare atteggiamento nei confronti della pigrizia, il primo step è cambiare mentalità, fatto quel "click" è tutto in discesa!