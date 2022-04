Elena Santarelli si rilassa a Dubai e si concede qualche posa hot sotto il sole

Elena Santarelli, 40 anni e non sentirli, è proprio il caso di dirlo. Gli ultimi scatti che la conduttrice ha condiviso in costume da Dubai mostrano un fisico da ragazzina (sexy). La showgirl si trova in vacanza nella lussuosa città degli Emirati Arabi per godersi un po’ di relax insieme alla figlia Greta di 6 anni e all’amica Michela. Il trio non si è fatto mancare un po’ di vita spiaggia e Santarelli si è fatta fare qualche foto accattivante da concedere ai suoi follower su Instagram. Assente il marito Bernardo Corradi, ex calciatore e opinionista sportivo. rimasto a casa a lavorare. Quando la moglie lo vede in tv però gli stampa un bel bacio attraverso lo schermo. Il loro grande amore è noto a tutti, sono sposati dal 2014 e affiatatissimi.

