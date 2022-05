Charlene di Monaco di nuovo in famiglia: primo evento pubblico con marito e figli dopo il rientro

Dopo il tanto gossip che è stato fatto attorno a Charlene a tutta la famiglia reale dei Principato di Monaco, la principessa Charlene ha presenziato sabato scorso insieme a tutta la famiglia ad un’occasione ufficiale: la premiazione dell'E-Prix di Formula E. Charlene è apparsa splendente con un nuovo taglio di capelli, biondo platino e sorridente come non si vedeva da un po’; vicino a lei il marito Alberto e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella. La principessa è tornata a Novembre in patria dopo una lunga permanenza in Sudafrica dove ha dovuto affrontare una brutta infezione e un periodo di convalescenza poi trascorso in Svizzera. Al suo rientro ad accoglierla, molti rumor sulla presunta crisi matrimoniale in corso tra lei e Alberto e la possibilità di un divorzio in vista, che il Principe Alberto vorrebbe assolutamente scongiurare secondo i Tabloid. Al momento però nessuna dichiarazione ufficiale arriva dal principato, se non dimostrazioni di unità, confermati dagli scatti di famiglia. Guardali nella gallery!