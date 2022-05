Met Gala: ecco chi era presente all'evento più glamour di NY

Il Met Gala è uno degli eventi più esclusivi e glamour di tutti gli Stati Uniti: si tratta di una raccolta fondi organizzata dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. Come clima ricorda la notte degli Oscar Hollywoodiana: passerelle di abiti con tagli mozzafiato, acconciature estreme, colori, tacchi vertiginosi, trucchi spettacolari. Dopo due anni di pandemia poi, potete immaginarvi quanta eccitazione ci fosse nell’aria.

Tra gli invitati anche la nostrana Chiara Ferragni, insieme a Fedez. Entrambi in elegantissimo nero e firmati Donatella Versace: “Se la Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022 piangerebbe di felicità, ed è ciò che il Met Gala significa per me: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa", ha descritto la stessa Ferragni parlando di sé su Instagram. Già sette anni fa l’imprenditrice aveva presenziato al gala, ma certo nel frattempo ne ha fatta di strada, sia sul lavoro che nella vita privata, raccogliendo quasi solo successi.

Sul tappeto rosso ha sfilato anche Elon Musk accompagnato dalla madre, l’ex modella Myae Musk, il patron di Tesla ha scelto probabilmente la donna più importante della vita per accompagnarlo all'evento mondano, dopo la separazione dalla cantante canadese Claire Elise Boucher, in arte Grimes, da cui ha avuto due figli e con cui si era presentato al Met quattro anni fa.

Tra le stelle presenti anche Alicia Keys, in un abito grigio scintillante firmato Ralph Lauren con disegni omaggio all'Empire State Building, per sottolineare il senso globale dell’evento: "New York è tornata, questa è la città di Dio, sono cosi' orgogliosa di questa città, capace di uscire da ogni emergenza con resilienza", ha dichiarato la cantante, accompagnata dal marito, il produttore musicale Swizz Beatz.

Presente anche Sarah Jessica Parker, simbolo glamour Newyorkese, almeno nella fiction. L’attrice si è presentata in abito con cappello e veletta. Con tutte queste star il gala di New York si conferma uno dei più importanti d'America e anche uno dei più fruttuosi: nel 2013 vennero raccolti 9 milioni di dollari, l'anno successivo 12 milioni. E quest’anno non sarà certo da meno.

