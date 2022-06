Tutte le immagini più solenni (e buffe) del Giubileo di Platino della Regina

Ieri, 5 giugno, si sono conclusi i festeggiamenti per il Giubileo di Platino. Le immagini che restano della mastodontica festa sono tantissime. Ne abbiamo selezionate alcune che mettono insieme la serietà delle cerimonie in onore dei 70 anni di regno di Elisabetta II, all'ilarità dei principini figli di Kate e William. Per le sue smorfie, prince Louis, è già il personaggio-meme dell'anno. Non sono mancati i vip presenti tra la folla d sudditi: su tutti Kate Moss e la pantera Naomi Campebell.

Godetevi la carrellata di immagini che riassume uno dei momenti più importanti della storia recente della monarchia inglese.