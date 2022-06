Capri fa il pieno di vip per le nozze di Beatrice Valli: da Seredova a Ramazzotti tutti in spiaggia

Capri ha da poco ospitato le nozze di Beatrice Valli con Marco Fantini, per il lieto evento l’isola si è riempita di vip che hanno deciso di fermarsi qualche giorno per godersi un po’ di mare. Tra gli altri c’erano Alena Seredova accompagnata dai tre figli e dal compagno Alessandro Nasi, Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza, Paola Di Benedetto, Sara Daniele, Elettra Lamborghini, Bianca Atzei. Tutti si sono concessi lo stesso menù: giretto in barca e qualche foto in costume per dare il via ufficiale all’estate. Capri è da sempre una delle mete più popolari, soprattutto tra i famosi che ne apprezzano sia la bellezza naturale che il glamour. Al matrimonio Valli- Fantini a Capri era presente anche Stefano Corti delle Iene che si è guadagnato (suo malgrado) il bouquet!

