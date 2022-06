Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, crea un fumetto per i bambini malati di Casa Oz

Un fumetto per raccontare quello che fa Casa Oz, una onlus di Torino che offre assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie. L’artista che lo ha disegnato è Teresa Cherubini, figlia del cantante Jovanotti e illustratrice che ha molto a cuore il tema malattia, visto che lei stessa si è ammalata di un tumore, il linfoma di Hodgkin, che ha sconfitto lo scorso anno. Il suo nome d'arte è Terry Who e su Instagram si possono ammirare alcune delle sue creazioni. Durante la presentazione del fumetto a Torino, ha dichiarato: "Mi sono concentrata sull'idea di comunità, gioia e spensieratezza perché la cosa più importante di Casa Oz è che trasmette l'idea che la malattia non deve essere una limitazione, l'unica cosa della tua vita nel momento in cui la vivi". "Nel percorso di cura - conclude - è fondamentale avere le cose che rappresentano la normalità e trovare un tuo tipo di normalità nel nuovo mondo in cui ti trovi è possibile, ed è quello che fa Casa Oz”.

All’evento erano presenti anche il regista Marco Ponti che si è occupato dei testi e la presidente di Casa Oz, Enrica Baricco (sorella dello scrittore Alessandro). “La sfida che abbiamo lanciato per i nostri 15 anni: abbiamo pensato al fumetto perché è trasversale, piace ai bambini ma anche agli adulti, e abbiamo voluto che ogni vignetta potesse avere vita a sé, spiegare quello che facciamo in ogni immagine", ha concluso Baricco.

