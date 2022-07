La Cina vuole brevettare l’auto volante

Le uniche auto volanti che abbiamo visto finora sono nei film o nella nostra fantasia, ma la Cina sta accelerando sul tema, affinché le vetture volanti diventino presto realtà. L’azienda ciense Xpeng è attiva dal 2013, e dal 2016 al 2021 ha presentato ben cinque generazioni delle sue auto volanti, l’ultima delle quali è giunta fino in Europa. Sono 700 le persone che lavorano all'integrazione dei trasporti aerei e terrestri per Xpeng. Per questo ultimo prototipo la Cina sta chiedendo il brevetto: "È l'ultima generazione di nostre auto volanti - ha detto He Xiaopeng, presidente di Xpeng - ed è il prodotto più eccitante perché può viaggiare su una strada e volare nel cielo. Può facilmente cambiare modalità da guida a volo. Entrerà presto in produzione di massa e sarà consegnata ai clienti nel 2024". Secondo i cinesi, per quella data ci saranno alcune grandi metropoli pronte a sperimentare il "traffico aereo" delle vetture volanti. La vettura potrà trasportare 2 passeggeri; per volare ha 2 eliche che quando si trova su strada sono nascoste insieme ai motori di volo in una carenatura apribile sulle fiancate posteriori. Caso mai qualcosa andasse storto, è previsto un paracadute per l'intero veicolo. Pronti per le autostrade volanti?