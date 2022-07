Raoul Bova e Rocio Munoz Morales al mare insieme con le figlia: altro che crisi

Nei mesi passati qualcuno aveva parlato di crisi riferendosi a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ma una serie di scatti felici mettono tutto a tacere. La coppia si trova in vacanza al mare a Roccella Jonica, terra d’origine del padre di Bova, per trascorrere qualche giorno in spensieratezza e allegria. A testimoniare la felicità della coppia ci sono gli scatti di Raul Bova su Instagram: "La famiglia è la luce, il nascondiglio, la verità", scrive l'attore. "Chiedetemi se sono felice…Sì, sono molto felice…". Giochi e tuffi con le piccole Luna e Alma e con il cagnolino di famiglia. Il quadro è impeccabile: tutti bellissimi e sorridenti. "Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce…" commenta l’attore sotto uno dei suoi scatti, felice di essere in Calabria con la sua famiglia.