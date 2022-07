Naomi Campbell diventa dottoressa honoris causa alla University for the Creative Arts

Naomi Campbell è diventata dottoressa, anzi ha ricevuto un PhD, l’equivalente del nostro dottorato, presso la University for the Creative Arts per aver contribuito con il suo lavoro alla crescita dell’industria della moda. La cerimonia di consegna del diploma si è svolta alla Royal Festival Hall di Londra: “Soltanto ieri ero sulla passerella di Balenciaga e oggi sono qui”, ha realizzato la top model, quasi commossa. “Non ho parole per esprimere la gratitudine e l’emozione che provo nel ricevere questo riconoscimento dall’Università. E ringrazio anche tutte le classi: siete voi il futuro della creatività", ha poi scritto Naomi commentando le foto pubblicate su Instagram. In questo momento speciale, ha voluto dedicare un pensiero alla figlia: “la mia più grande benedizione” e a sua madre Valerie, presente alla cerimonia. La top è diventata mamma all’età di 52 anni: “È mia figlia biologica, non è stata adottata”, ha precisato in un’intervista a Vogue Uk, sulla cui cover presentava per la prima volta la sua bambina. E dopo il successo della gravidanza, ora arriva anche quella del titolo accademico, una grande soddisfazione per la pantera nera della moda. "Non arrendetevi mai, non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, di cambiare il corso di ciò che siete, la vostra visione e ciò che desiderate per voi stessi”. ha dichiarato Naomi per concludere.