Viaggia per migliaia di chilometri vestito da orsetto per farle una sorpresa: lei è con un altro

Un ragazzo cinese è diventato tristemente famoso sul web perché ha fatto una bellissima sorpresa finita male e le foto dell’episodio sono circolate in lungo e in largo, prima sul social orientale Weibo e poi su Twitter. Gli scatti pubblicati testimoniano la sua impresa: il ragazzo ha viaggiato per 2400 chilometri vestito da orsetto per fare una sorpresa alla fidanzata, ma quando l’ha raggiunta l’ha trovata tra le braccia di un altro uomo.

I due erano fidanzati, ma vivevano a distanza la loro storia. Lui ha raggiunto l’amata dopo un lungo viaggio senza avvertirla, per regalarle un sorriso, invece è stata lei a regalargli l’amaro in bocca. La scena rappresentata negli scatti è chiara: lui arriva nella sua (ridicola) tutina da orsetto, lei lo vede mentre è abbracciata a un altro e da una faccia effettivamente stupita (sorpresa riuscita), lui (orsetto) a quel punto corre via coprendosi il volto probabilmente rigato dalle lacrime, ma lei lo raggiunge per tentare la riconciliazione e lo abbraccia.

Su questa foto si è aperto il grande dibattito sul web: lui dovrebbe scaricarla malamente o perdonarla? Non esiste una risposta giusta o sbagliata, ma una cosa sola è certa: le sorprese sono una pessima idea quando non si è sicuri al 100% della fedeltà del partner! Sfoglia la gallery per rivedere la scena tragicomica.