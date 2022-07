Quattro vecchi giocattoli che valgono una fortuna: quali sono?

Le persone che non buttano mai via niente staranno facendo un piccolo salto di gioia. Se avete ancora in soffitta qualche vecchio gioco anni 90 ben tenuto, forse potrebbe valere una buona cifra. In particolare i pezzi forti si cui vi parleremo adesso.

1. Il Game Boy

Tutti lo conoscono, quasi tutti ne hanno avuto uno, ma chi è stato in grado di conservarlo religiosamente? Se siete riusciti nell’impresa, il modello più vecchio con le minicassettine può valere tra i 750 e i 1500 dollari. Volete tenerlo o cercare un acquirente?



2. Il Furby

Il Furby per chi non lo conoscesse è quel pupazzetto simile a un gufo, ma che in realtà raffigura un Tarsio Pigmeo, un primate di 30 centimetri che vive in Indonesia. Il pupazzetto era una vera icona anni 90, poteva ripetere parole e suoni percepiti all’esterno e per questo venne bandito dal mercato USA perché si credeva che il gioco fosse in realtà una sorta di arma di spionaggio cinese. Furby a quel punto sarebbe stato il nome azzeccato! Il valore delle prime edizioni si aggira tra i 200 e i 500 dollari.



3. Polly Pocket

Prima che i giocattoli diventassero gender-fluid, le bambine usavano solo le bambole e tra le loro preferite c’erano sicuramente le Polly Pocket: conchiglie in plastica che contenevano mini case, delle bamboletascabili insomma. Un’idea geniale che arrivò sul mercato nel 1989 e che grazie all’elevato numero di vendite portò alla creazione nel 2019 di una serie televisiva con protagonista la bambolina del gioco. Quelle originali di inizio anni 90 possono valere anche 1900 dollari!



4. La statuetta di Luke Skywalker

Con questo giocattolo andiamo ancora più indietro nel tempo: la statuetta di Luke Skywalker datata 1978 è una vera fortuna. La riproduzione del leggendario personaggio di Star Wars, se ancora confezionata, può valere 25mila dollari! Ok l’attaccamento al cimelio e il valore sentimentale, ma un pensierino sulla vendita lo farebbe chiunque!