In Liguria esiste il Villaggio dei Puffi

Il villaggio che sembra quello dei Puffi sorge a Bardineto, nelle montagne sopra Savona. Questi luoghi sono famosi per funghi e in questo contesto Mario De Bernardi, un appassionato di lavori in muratura e funghi, decise tra gli anni anni ‘60 e ’70 di costruire delle piccole casette, che effettivamente sembrano quelle dei Puffi. Tra castagni secolari, faggi e betulle, De Bernardi volle omaggiare i funghi, più che i personaggini azzurri.

Nel villaggio ligure, i funghi sono case a tutti gli effetti, monolocali o bilocali. Tutte hanno a disposizione forno, barbecue e magazzino-legnaia. Un tempo era possibile affittare le strutture per passare un breve soggiorno nelle case-fungo, poi il villaggio è diventato solo meta di turisti, oggi, invece, molte case sono state comprate da privati e non sono più visitabili. I nuovi proprietari stanno però pensando di riaprire le visite al pubblico, ma in futuro: “È nostra intenzione effettuare una importante manutenzione e pulizia delle abitazioni e del terreno, probabilmente una parte potrà essere dedicata anche alla presenza di turisti, ma per ora è e rimane privata”, spiegano i proprietari.

