Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: ecco le immagini

Giovanni di Gianfrancesco e Manuela Arcuri ci hanno messo un po’ a fare il grande passo, ma alla fine ci sono riusciti e dopo 10 anni di amore sono convolati a nozze. Al settimanale Chi l’attrice ha raccontato il giorno più importante della sua vita, rilasciando emozionanti dichiarazioni e concedendo alcuni scatti direttamente dalla cerimonia: “Quando mio papà è entrato e mi ha detto: quanto sei bella, sembri una principessa, mi sono commossa. È il momento più emozionante nella vita di una donna che sogna il matrimonio”, ha raccontato Arcuri. “Ho trattenuto le lacrime e ho attraversato la navata, Annalisa Minetti cantava The prayer per accompagnarmi. Sono arrivata all’altare, ho visto mio marito… mi sono rilassata. Ho guardato i testimoni Alberto Tarallo e Giovanni Malagò e ho sorriso loro. Al momento delle fedi è arrivato Mattia, accompagnato dall’Hallelujah cantato dalla Minetti. A quel punto, io e Giovanni ci siamo sciolti in lacrime”. Con queste parole la sposa ha raccontato il commovente ingresso del figlio Mattia con le fedi. Per la coppia avere avuto prima un figlio e poi aver preparato con calma le nozze è stata la scelta più azzeccata: “Consiglio a tutti di aspettare tanto, di avere tempo per conoscersi e apprezzarsi, e di sposarsi avendo già un bambino: vederlo portare le fedi è un’emozione unica per noi e per lui, che ricorderà questa giornata per tutta la vita”, ha concluso. Congratulazioni agli sposi!

