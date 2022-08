Gianluca Gotto: il nomade digitale che ha scoperto la felicità viaggiando

Lui è Gianluca Gotto, il nomade digitale (italiano) per eccellenza. Sui social e sul web è famoso per aver fatto dei suoi viaggi la sua vita. Nel frattempo ha continuato a lavorare (dopo anni di lavoro sedentario come editor) e ha iniziato a scrivere libri contenti insegnamenti di vita e consigli su come affrontare il viaggio e la vita al meglio delle proprie possibilità. Nel libro “Le coordinate della felicità”, ha raccontato il Vietnam e l’India, mentre in “Succede sempre qualcosa di meraviglioso”, Gianluca ha raccontato in parte la sua storia: quella di un ragazzo che, davanti ai grandi cambiamenti della vita, sceglie di cambiare anche lui. “Ho capito, viaggiando in Asia e attraverso il Buddhismo, che la serenità interiore ti permette di stare bene sempre. O perlomeno di vedere la vita in maniera positiva anche quando le cose vanno male”, spiega lo scrittore.

Infine “La Pura Vida” è il suo ultimo lavoro letterario, parla di un viaggio in Centro America, alla riscoperta di quel "buon vivere”, pratica che lui conosce molto bene.

