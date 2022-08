Andrea Caruso: il fotografo che con i droni fa foto mozzafiato della sua Sicilia

Andrea Caruso si definisce un fotografo aereo, fa fotografie dai suoi droni e regala uno sguardo diverso sulla realtà. Originario della Sicilia, quando ha comprato il suo primo drone non ne sapeva molto di foto, come scrive lui stesso sul sito: “Quando ho preso il mio primo drone, nemmeno la fotografia mi era tanto familiare, ma mi piaceva lavorare con l’editing foto. Ho realizzato che non avevo mai visitato i luoghi vicino a me e ho iniziato a viaggiare per tutta la Sicilia. Viaggio dopo viaggio la passione per la fotografia aerea è cresciuta sempre di più. Sono orgoglioso di essere uno dei primi a mostrare l'isola da un punto di vista completamente nuovo".

Sfoglia la gallery "aerea".