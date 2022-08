Pietro Cataudella fonde disegno e fotografia nei suoi City Live Sketch

Pietro Cataudella è un digital artist, come si dice oggi. Un artista nato a Marzamemi che sul suo profilo Instagram porta avanti un progetto molto originale che ha chiamato City Live Sketch. Appassionato di illustrazioni, fotografia e viaggi, ha fatto che mettere insieme questi 3 elementi e farne un lavoro: “Autodidatta, curioso e creativo, da bambino mi servivo di acquerelli, tempere e colori a matita”, si legge sul suo sito. “CityLiveSketch è un progetto creativo che ha lo scopo di mostrare la realtà in maniera diversa, attraverso i miei occhi e attraverso il mio modo di vedere il mondo. Trasformo la realtà in immagini in grado di raccontare qualcosa creando un incontro tra l’ordinario e lo straordinario: 'From ordinary to extraordinary'. Ma cosa significa esattamente? Significa prendere qualcosa che è sempre stato lì, dargli nuova vita e guardarlo con occhi nuovi attraverso l’immaginazione.”

