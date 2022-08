Andreas Wannerstedt: con l’arte 3d voglio far sentire calma e pace ai miei follower

Andreas Wannerstedt è un artista svedese che vuole ispirare le persone con la sua arte 3d.

Andreas è un art-director appassionato di animazioni 3d. “Credo che l’obiettivo dell’arte sia quello di far scaturire una reazione – ha dichiarato in un’intervista – Molti artisti vogliono ispirare riflessioni profonde con le loro creazioni. Alcune provocano gioia, paura, disgusto o desiderio. Io sono concentrato sul provocare un senso di soddisfazione e di pace in chi segue la mia arte”.

Alcuni suoi lavori sono evocativi e di piacere, altri sono stati realizzati su commissioni di grandi marchi come Google, Ikea, Spotify, Adidas, ecc.

