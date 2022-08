I personaggi Disney sul divano di casa? Possibile grazie a Samuel MB

Samuel Mb è un insegnante spagnolo delle scuole elementari e sa bene cosa piace ai bambini. Tra le loro passioni ci sono sicuramente i cartoni animati Disney. Un desiderio che si realizza sarebbe quello di vederli nella realtà. Grazie a Samuel, questo sogno sembra quasi vero!

Grazie alla sua abilità con Photoshop il maestro riesce a fondere fotografie reali e personaggi favolosi dei cartoni, con un risultato strabiliante per i più piccoli. Scherza, ride e abbraccia Simba, il cerbiatto Bamby e tutti gli iconici personaggi Disney.

Sfoglia la gallery per vedere un mondo magico, perfetto per sognare o sorridere!