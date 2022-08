Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Posillipo concludono la loro estate d'amore

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno girovagato in lungo e in largo questa estate, concedendosi giorni di amore e relax a volte con i figli al seguito, a volte in totale intimità. Gli ultimi giorni di vacanza i due li hanno passati nel quartiere Posilippo di Napoli. A bordo della barca del conduttore, la coppia, in compagnia dei figli, ne ha approfittato per dedicarsi ad alcun scatti romantici. Belen, che non disdegna mai una foto sensuale, si è fatta immortalare in topless, ma con il seno nascosto tra le mani. Poi la vediamo in posa insieme a Luna Marì (avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese) e al primogenito Santiago. Infine i due innamorati si concedono anche uno scatto super smielato mentre si abbracciano fissando il mare al tramonto. Tutto sembra pronto per la coppia per tentare un ritorno alla convivenza, insieme al cagnolone Choco dell'ex ballerino. Staremo a vedere se decideranno di compiere nuovamente il passo e ritornare tutti sotto lo stesso tetto.

