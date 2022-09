5 buone pratiche contro il caro bollette

Con le bollette alle stelle a causa dei costi dell’energia, diventa necessario mettere in pratica qualche accorgimento per risparmiare il più possibile. Di seguito quindi 5 buone pratiche per provare a contrastare il caro bollette.



1. Far bollire la pasta a fuoco basso e sfruttare il vapore per abbassare i consumi

Uno studio pubblicato dai Pastai italiani di Unione italiana food, che misura il risparmio – energetico, di emissioni di CO2 equivalente e di acqua – ha valutato che bastino tre accorgimenti per cuocere la pasta a risparmio energetico. Il primo è quello di tenere il coperchio sulla pentola quando portiamo l’acqua a ebollizione. Il secondo è di non abbondare eccessivamente con l’acqua, la pentola non deve essere colma, basta poca acqua. Infine si può spegnere il fuoco anche prima del tempo di cottura e lasciare che l’acqua comunque caldissima termini la cottura della pasta. Con questi trucchi si può risparmiare dal 13 al 47% di energia rispetto a quella normalmente usata per la cottura della pasta.

2. Fare la lavatrice a basse temperature e pulire spesso il filtro

Per risparmiare energia, utilizzando la lavatrice, sarebbe ideale evitare il prelavaggio e fare lavaggi a massimo 40 gradi. Meglio usare la lavatrice la sera o il mattino prima delle 8 o nel weekend, soprattutto perché molti piani tariffari sull’energia elettrica propongono un risparmio economico in queste fasce orarie. Infine è meglio usare programmi ecologici e pulire il filtro con regolarità, sempre nell'ottica di ottimizzare il consumo di energia.

3. Regolare le valvole per risparmiare sul riscaldamento

Oggi che ogni termosifone è dotato della sua valvola, anche chi vive in un appartamento che ha il riscaldamento centralizzato non ha più scuse, occorre fare attenzione. Ovviamente le valvole non vanno sparate a 5 tutto l’inverno, ma sarebbe opportuno posizionarle sul 3 per avere una temperatura ottimale di 20 gradi circa. Non tutte le stanze vanno scaldate con la stessa intensità, in alcune passiamo molte ore, altre sono quasi dimenticate. Con un curioso utilizzo delle valvole si può risparmiare fino al 40% di energia.

4. Sostituire le vecchie lampadine per ottimizzare i consumi

Se siete fan elle candele, ve la caverete così (occhio a non dare fuoco a casa però), ma se avete bisogno di luce artificiale, occorre rispettare alcune accortezze per risparmiare in bolletta: sostituite subito le lampadine a incandescenza con quelle a fluorescenza, costano di più, ma consumano nettamente meno. Ottimizzate le lampadine anche nel numero: una lampada con una buona potenza luminosa consuma meno che due lampadine a bassa luminosità.

5. La doccia: meglio se rapida per risparmiare energia

Si dice da sempre che la doccia consuma meno rispetto alla vasca, ma sicuramente dipende da quanto durano le docce! Per risparmiare su acqua e anche sul gas per scaldarla, sarebbe meglio utilizzare un soffione doccia salva-acqua che ottimizza il getto. Infine gli esperti dicono che sia meglio lavarsi velocemente piuttosto che chiudere e riaprire l’acqua cento volte facendo attivare lo scaldabagno di continuo.



Queste sono solo piccole accortezze che non cambieranno la sorte della nostra economia domestica, ma se tutti le adottiamo su larga scala, ecco che il risparmio energetico sarà importante per il pianeta e anche per chi lo abita!