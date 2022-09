Decluttering: come si fa il cambio di stagione e perché ci fa stare meglio

L’estate sta finendo. Non occorre disperarsi, ma approfittare del cambio stagione per dare una pulita sicuramente all’armadio e metaforicamente anche alle nostre vite: fare ordine è sempre una buona idea.

Se non lo fai abitualmente, quest’anno puoi approfittarne per un decluttering da manuale, invece del solito cambio di stagione alla rinfusa.



Cosa significa decluttering

Il decluttering è una vera e propria disciplina del Feng Shui. Un’arte taoista che combatte l’accumulo di oggetti inutili e disordinati che impedirebbe il corretto fluire delle energie positive. Secondo questa teoria, il disordine è un’influenza negativa che genera malessere. Oggetti vecchi che ci tengono legati al passato, e ci limitano, andrebbero eliminati. La confusione esterna riflette il nostro caos interiore.

Secondo questa filosofia, il fatto di conservare qualcosa perché “un giorno potrebbe servirci” è sintomo di insicurezza e sfiducia nel futuro.

Parola d’ordine quindi: decluttering



Bastano 3 step per un decluttering efficace

Svuota tutto e pulisci

Prenditi tempo perché sarà un lungo lavoro che ti dirà grande soddisfazione, una volta terminato. Libera il letto e la scrivania per fare spazio temporaneamente ai vestiti. Quando l’armadio sarà completmanete vuoto, pulirlo sarà un piacere. Usa prodotti naturali e non irritanti: acqua e aceto o acqua e bicarbonato andranno benissimo per la fase di pulizia del decluttering.

Dividi i vestiti con criterio logico

Ora che hai l’armadio vuoto e pulito, dedicati ai vestiti che ti prepari a rimettere dentro. Sono tutti utili? Quali capi non indossi da anni eppure tieni ancora lì a farti compagnia? Prendili e buttali via; i vestiti non sono ornamenti per la casa, o si usano o si cestinano. Lo stesso discorso va fatti per gli abiti che ci vanno troppo piccoli o troppo grandi, se fanno parte di un altro nostro stato di forma, è ora di lasciarli andare. I vestiti sporchi in maniera indelebile o rovinati sono da cestinare, ma quelli ben tenuti potrebbero avere una seconda vita, se regalati a chi ne ha bisogno. Contatta le associazioni che se ne occupano e fai una buona azione.

Ordina i vestiti in maniera razionale e intuitiva

Se credi che il tuo armadio non sia adatto a disporre tutti i tuoi capi (dall'intimo alle giacche) con il giusto ordine, puoi sempre ricorrere a contenitori, separatori e organizer che si trovano facilmente nei negozi di casalinghi e arredamento. Se hai voglia di dedicarci del tempo, potresti anche provare a costruire dei contenitori fai da te per disporre tutto ciò che non ha il giusto spazio nell’armadio, potrà essere un lungo lavoro, ma otterrai un decluttering molto soddisfacente. Il decluttering dell’armadio è sicuramente quello più importante e immediato. Ma ricordati che il decluttering può riguardare anche il make up, i mobili del bagno e molti altri spazi in casa che tendono ad accumulare disordine e cianfrusaglie.

Mettere ordine fuori, significa sempre fare ordine anche dentro di noi. In fondo cosa c’è di meno costoso e più efficace per l’anima di un bel decluttering?