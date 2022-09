Balenciaga: i lacci delle scarpe diventano orecchini

Balenciaga ha fatto degli orecchini con dei lacci di scarpe

Il noto marchio spagnolo oscilla tra pezzi lussuosi e urban e ha tirato fuori una chicca: orecchini fatti in poliestere riciclato e cotone con una piastra di ottone argentato con inciso “Balenciaga”. I pendenti sono a forma di lacci di scarpe, ma dal prezzo si intuisce che c’è qualcosa di più: 260 euro per appendersi i lacci (Balenciaga) alle orecchie!

I jeans in autunno daranno spettacolo con frange e a zampa

I Jeans cambiano forme, colori, vestibilità, ma non passano mai di moda. Questo autunno li vedremo con frange e misure improbabili grazie al ritorno della zampa di elefante che da ormai un paio di anni prova a ritornare nei nostri cassetti. Di buono c’è che passeranno in secondo piano le scarpe, nascoste sotto la zampa: si può uscire in ciabatte!

Il gilet nerd ma con fantasia

Per quanto riguarda la moda uomo torna in voga il gilet. Il pezzo nerd per eccellenza si può però declinare in molti modi: meglio scegliere fantasie e colori un po’ eccentrici, per scongiurare il rischio di sembrare Clark Kent prima di diventare Superman

Bentornate Varsity jacket

Le Varsity Jacket sono le giacche stile “college americano”. Non sono mai passate davvero di moda, ma si vedono più che altro nelle serie TV americane ambientate negli anni 90. Con qualche piccolo cambiamento torneranno di gran moda tra i ragazzi e i giovani uomini: saranno più larghe e squadrate, ma non perderanno la loro identità “giovane”.



Il pezzo forte per l’autunno rimangono gli orecchini-lacci di Balenciaga che riesce e far sembrare elegante della plastica (a forma di lacci) alle orecchie!