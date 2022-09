A 40 anni dalla morte di Grace Kelly il mito è ancora vivo

Grace Kelly è scomparsa il 14 settembre 1982, esattamente 40 anni fa, ma è impossibile scordarla.

Il tragico incidente con la Rover 3500

Grace Kelly morì dopo un incidente a bordo di una Rover 3500 mentre percorreva una strada panoramica che collega Roc Agel a Monte Carlo. Accanto a lei c’era la figlia Stephanie, che è invece sopravvissuta miracolosamente.

Grace Kelly e il cinema: l'incontro con Hitchcock

Grace Kelly nata a Filadelfia, si trasferì nella Grande Mela per studiare recitazione e in quel periodo si dedicò al teatro. Dopo un po’ di gavetta ottenne una piccola parte nel celebre “Mezzogiorno di fuoco”, in cui interpretava la giovane moglie di uno sceriffo. Hitchcock si accorse di lei e le affidò il ruolo di protagonista in 'Delitto Perfetto' e poi la volle ne 'La finestra sul Cortile' e 'Caccia al Ladro'. in quel periodo, la parte in 'La ragazza di Campagna', le valse l’oscar come migliore attrice.

Il matrimonio tra Grace Kelly e il Principe Ranieri

Al di là dei successi cinematografici, la svolta per la sua vita fu il film 'Caccia al ladro' che le fece conoscere l’amore della sua vita: il Principe Ranieri di Monaco. Dopo il matrimonio con il Principe ha lasciato la sua carriera di attrice e si è dedicata alla famiglia (e alla moda). Ebbe 3 figli: Carolina, Stephanie e Alberto, attuale Principe di Monaco.

Grace Kelly: icona di stile

Fin da subito è stata di ispirazione per moltissime donne. Sarà stato merito della sua storia: da diva dello schermo a Principessa, oppure della sua semplicità nell’indossare abbinamenti eleganti e particolari, fatto sta che tutte le grandi maison (Dior, una tra tutte) anche a 40 anni dalla sua scomparsa, continuano a prenderla come modello per creare nuovi outfit.

Sfoglia la gallery per ammirare Grace Kelly, icona di stile!