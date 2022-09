Meteoropatia: come mai pioggia e cattivo tempo ci rendono tristi?

Se avete insonnia, mal di testa, sonnolenza e malinconia in questo periodo, potreste soffrire di meteoropatia. Cioè sorridete se c’è il sole e vi deprimete appena vedete una nuvola.

La meteoropatia: che cos’è

La meteoropatia è il complesso di disturbi fisici e psicologici associati al meteo e ai suoi cambiamenti. I raggi del sole ci influenzano l’umore, rilasciano endorfine e altri ormoni che ci fanno stare bene. La situazione, però, è più complessa: gli eventi meteorologici, infatti, provocano turbolenze elettriche che il nostro organismo percepisce.

I sintomi delle meteoropatia

Se soffriamo di meteoropatia possiamo accusare alcuni sintomi: il meteo può influire sul nostro umore e renderci uggiosi, nervosi, ma anche stanchi e assonnati. Avremo più difficoltà a concentrarci e in alcuni casi il mal di tempo può causare mal di stomaco e dolore alle articolazioni. Solitamente questi effetti si percepiscono addirittura prima dell’effettivo cambio climatico, fin da due/tre giorni prima e durano fino a che il tempo non si stabilizza.

La colpa del cattivo umore è della poca luce

Le cause della meteoropatia e del perché qualcuno ne soffra pià di qualcun altro sono tutt’altro che chiare, ma la risposta sembra essere nella luce e nei raggi solari a disposizione che con l’autunno diminuiscono. Solitamente quando il cervello riceve un segnale di malessere, reagisce per ripristinare lo stato di equilibrio in tempi brevi, ma nei meteoropatici il sistema nervoso centrale e le ghiandole endocrine rispondono o troppo poco o in maniera eccessiva agli sbalzi causati dai cambiamenti meteorologici, scatendando i disturbi di cui accennavamo prima.

Rimedi per la meteoropatia

Per tornare di buon umore e contrastare la meteoropatia possiamo usare qualche piccolo trucchetto senza ricorrere ai farmaci: rendiamo casa o l’ambiente di lavoro più accoglienti, magari con una pianta o qualche cuscino colorato che metta allegria. Dedichiamoci ad attività che ci piacciono e che ci distraggono dal fissare il cielo grigio. Infine l’attività fisica è sempre un rimedio naturale utilissimo per riattivare la produzione di ormoni che alleviano lo stress e portano il buonumore! Infine per quanto possibile, ricercate la luce, uscite all’aperto per una passeggiata. Anche se il sole si intravede appena tra le nuvole, la luce naturale è sempre un toccasana per il corpo e per l’umore!