Una donna ha portato in grembo il figlio del figlio: ecco le foto

Nancy Hauck, una donna di 56 anni, che ha deciso di portare in pancia il figlio di suo figlio: una scelta davvero particolare.

Una famiglia numerosa e unita, prima dei problemi di Cambria

Il figlio di Nancy si chiama Jeff, ha 32 anni e a sua volta ha già 4 figli, avuti con la moglie Cambria di 30 anni. Vera e Ayva, le primogenite (gemelle), e poi Diseal e Luka, i più piccoli e anche loro gemelli. Nel corso dell'ultimo parto Cambria ha avuto delle complicazioni che non le danno la possibilità di avere più figli.

Il generoso gesto di mamma Nancy

La mamma di Jeff ha deciso di farsi avanti per aiutare il figlio e la nuora ad allargare la famiglia: “Ho semplicemente pensato fosse giusto farmi avanti. È una decisione che ho preso sul momento, non l'ho neppure detto a mio marito. Quando ho raccontato a mio figlio questa scelta, lui si è commosso”

Nancy: nonna di 4 bimbi e mamma di 5

Nonna Nancy nella sua vita ha affrontato già 5 gravidanze, quindi non la spaventava avere un figlio in grembo, anche se in questo caso si trattava di suo nipote! L’unica incognita era l’età: aveva il timore che i suoi 56 anni fossero troppi. "La mia unica preoccupazione - spiega Nancy - era che erano passati 26 anni da quando ho avuto il mio ultimo figlio". Ma tutto è andato per il meglio e anche questa gravidanza "è stata a dir poco sorprendente e piena di tanta luce e grazia".

La gratitudine del figlio Jeff e della nuora Cambria

Figlio e nuora di Nancy sono entusiasti dell’arrivo del loro ultimo figlio, arricchito dal generoso contributo della donna che ha reso possibile allargare ulteriormente la famiglia: "Non esiste ringraziamento - ha dichiarato Jeff - per quello che ha fatto, io non posso che seguire i suoi insegnamenti". Ovviamente si tratta di una gravidanza surrogata e non di un vero e proprio incesto, però fa impressione, bisogna dirlo.