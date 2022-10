Ricordiamo Angela Lansbury con i suoi migliori meme ironici

Angela Lansbury è morta nella sua casa di Los Angeles a 96 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dalla sua famiglia: "I figli di Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno".

La sua carriera è stata lunga, luminosa e costellata di successi, ma quasi tutti la ricordano per il suo personaggio più riuscito: La signora in giallo, gli altri per i meme con la sua faccia che hanno invaso internet qualche anno fa.

Non è mai riuscita (anche se per un soffio) a vincere un Oscar o un Emmy, ma ha ricevuto un premio onorario dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences nel 2013 per aver creato "alcuni dei personaggi più memorabili del cinema" . Fu anche nominata dama dalla regina Elisabetta II, ma il suo successo più grande rimangono i meme molesti a tema alcol e stupefacenti. Ricordiamo a tutti che Angela Lansbury non aveva davvero problemi di alcolismo o di dipendenza, ma le sue espressioni si prestavano particolarmente all’ironia del web. Sfoglia la gallery per ricordare Angela Lansbury con un sorriso.