I tatuaggi sono per definizione indelebili, ma la mente umana cambia invece spesso idea. Risultato: un sacco di gente si pente del tatuaggio che ha scelto di incidere sulla pelle. Dalle iniziali dell`ex fidanzato a quelli fatti male, troppo grossi o nel posto sbagliato.



Secondo una ricerca si pentono del tatuaggio fatto, 6 persone su 10. Proprio a causa del pentimento secondo l'Istituto Superiore di Sanità, circa il 30% dei sette milioni di tatuati italiani ricorre alla rimozione o alla modifica del tatuaggio. Tra i pentiti del tatuaggio, il 41% vuole sostituire il tatuaggio, mentre il 34% lo vuole modificare e il 25% vuole cancellarlo del tutto. Tra chi si pente, la maggioranza è composta da donne (54%), che battono gli uomini (46%). La ricerca è stata condotta da Quanta System Observatory su circa 2000 italiani di età compresa tra 18 e 60 anni.

Prima di fare un tatuaggio occorre riflettere molto bene, ma per darvi un’idea di cosa può accadere, abbiamo raccolto nella gallery i tatuaggi che riteniamo davvero i più brutti. Ecco a voi la galleria di tattoo da cui non prendere spunto. Sono tutti presi da Reddit, in un thread che tratta proprio di tatuaggi brutti!