Oggi, 6 aprile, è il Carbonara Day: sai come si cucina davvero?

Oggi è festa Nazionale.

Forse non troverete nulla indicato sul calendario, oggi però per l’Italia è un giorno importante. E per tutti gli amanti della buona tavola oggi è una vera e propria festa. Perché? Perché oggi, 6 aprile, è il Carbonara Day.

La pasta più amata di sempre ha una giornata tutta dedicata a lei. Oggi mettete da parte la dieta e le preoccupazioni legate alla prova costume e cimentatevi in una delle ricette italiane più amate da sempre e in tutto il mondo.

Certo, la sua ricetta divide il pubblico degli amatori. Guanciale o pancetta? Pecorino o parmigiano? Sugli ingredienti della carbonara gli italiani si dividono e si scontrano, ognuno convinto della propria versione. In ogni caso la carbonara resta una delle paste più amate in Italia. Secondo una ricerca Doxa-AIDEPI, è tra le 3 ricette del cuore dei Millennials. Le altre? Pasta al forno e spaghetti al pomodoro. E non solo: è la preferita in assoluto dal 18 per cento degli italiani.

Il #Carbonara Day è stato voluto dai pastai di AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e IPO (International Pasta Organisation). Quindi è grazie a loro se oggi potremo prepararci un bel piattone di pasta senza sensi di colpa.

E voi cosa ne pensate? Sfogliate la gallery per saperne di più sulla vostra pasta preferita (e per farvi venire l’acquolina in bocca)!