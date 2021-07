Ecco 15 parti del corpo che scompariranno in futuro

Ci sono diverse parti che a breve potrebbero scomparire. Una di queste? I capezzoli maschili. Pensateci: a cosa servono? Quelli maschili non possono produrre prolattina e quindi sono del tutto inutili.

Il corpo umano non rimarrà per sempre così

Il corpo umano non rimarrà per sempre così Ci sono diverse parti che a breve potrebbero scomparire. Una di queste? I capezzoli maschili. Pensateci: a cosa servono? Quelli maschili non possono produrre prolattina e quindi sono del tutto inutili.

Si tratta di quella piccola piega nell’angolo interno dell’occhio. In passato serviva a proteggere l’occhio da piccoli detriti. Ora serve… a nulla!

Avete mai sentito parlare della terza palpebra? Si tratta di quella piccola piega nell’angolo interno dell’occhio. In passato serviva a proteggere l’occhio da piccoli detriti. Ora serve… a nulla!

È un piccolo muscolo che va dalla prima costola alla clavicola. Peccato sia inutile da quando non camminiamo più a quattro zampe

Muscolo sottoclaveare È un piccolo muscolo che va dalla prima costola alla clavicola. Peccato sia inutile da quando non camminiamo più a quattro zampe

In passato servivano a masticare le piante ma oggi servono a ben poco

I denti del giudizio sono destinati a scomparire In passato servivano a masticare le piante ma oggi servono a ben poco

Un tempo l’uomo appoggiava tutto il peso sulle dita per trovare l’equilibrio, un giorno potrebbe non essere più necessario e quindi… bye bye dita dei piedi!

E le dita dei piedi? Un tempo l’uomo appoggiava tutto il peso sulle dita per trovare l’equilibrio, un giorno potrebbe non essere più necessario e quindi… bye bye dita dei piedi!

Anche i peli scompariranno! A esclusione delle sopracciglia (necessarie per difendere gli occhi) e della barba, il resto dei peli corporei non serve a nulla.

Qui possiamo rallegrarci tutti insieme Anche i peli scompariranno! A esclusione delle sopracciglia (necessarie per difendere gli occhi) e della barba, il resto dei peli corporei non serve a nulla.