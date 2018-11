California: un pompiere salva un gatto dall'incendio e l'animale non vuole più lasciarlo

E' la storia di un'amicizia speciale, che ha fatto presto il giro del mondo e ha commosso tutti. Un pompiere del Fairview Valley Fire Department, Ryan Coleman, in questi ultimi è stato molto impegnato nelle operazioni di soccorso dopo il devastante incendio che ha travolto la California. Tante sono state le persone e gli animali messi in salvo grazie al suo intervento. Tra questi c'è anche un gatto... che adesso non lo lascia solo un attimo. Sfoglia la gallery per vedere le foto della dolcissima amicizia.