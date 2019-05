Arriva la borsa da uomo... che in realtà sembra un cuscino: è subito tendenza

Il nuovo must have della stagione? La borsa da uomo! Detta così non è poi una grandissima novità: i borselli per il sesso maschile forse sono in uso già da parecchi anni. Ma quella che va di moda oggi, non è una semplice borsetta. È un cuscino! Sì avete capito bene, un guanciale... proprio come quello che abbiamo sul letto. Il suo nome è Glam Slam ed è stata presentata per la prima volta sulla passerella della casa di moda Maison Margiela, in questa collezione P/E.

Si tratta di una bag trapuntata che ricorda in tutto e per tutto la forma di un comodissimo cuscino. Oltre a contenere portafoglio, telefono e fazzolettini di carta, Glam Slam è perfetta se ti viene sonno quando sei per strada o in ufficio.

Uomini, non potete assolutamente perderla... soprattutto i più pigri!

