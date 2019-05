10 idee originali per un tatuaggio sulla gamba

Se state pensando di fare un tatuaggio su una gamba ma non sapete quale soggetto scegliere, potete prendere ispirazione da questi 10 tattoo che vi proponiamo nella nostra gallery: in molti casi si tratta di tatuaggi “estremi” che coprono la gamba per intero, ma di certo non vi deluderanno per quanto riguarda l’originalità.

Del resto, un tatuaggio sulla gamba ha il vantaggio di poter essere coperto facilmente da pantaloni o gonne lunghe; tuttavia, prima di procedere, bisogna pensare che d’estate, quando si sta al mare in costume, sarà inevitabilmente visibile.

Non vi resta che sfogliare la nostra gallery per decidere se è un tattoo che fa per voi oppure no!

Credits: Istagram