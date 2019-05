È morto Grumpy Cat, il gatto più arrabbiato (e ricco) del mondo

Grumpy Cat ci ha lasciati. Il gatto più conosciuto del mondo aveva ispirato meme e film, ed era considerato una vera e propria star del web. A darne il triste annuncio, la sua famiglia con un post sui social. Tardar Sauc (questo il suo vero nome), era una femmina e aveva solo 7 anni. Era diventata famosa grazie al suo caratteristico broncio (da qui il soprannome grumpy, che in inglese vuol dire proprio imbronciato).

In tutta la sua vita Grumpy Cat aveva accumulato una fortuna. La sua carriera ebbe inizio nel 2012 quando apparve in un video su YouTube che totalizzò 15,7 milioni di visualizzazioni. Si stima che nel periodo di maggior esposizione mediatica abbia guadagnato circa 100 milioni di dollari... più di Nicole Kidman, Cameron Diaz and Matthew McConaughey.

Grumpy Cat è morto a causa di un'infezione alle vie urinarie. Sui social, la famiglia ha commentato così la sua morte: "Ci sono giorni più "imbronciati" di altri".

