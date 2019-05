Ecco cosa succede quando gli adulti pensano di essere ancora dei bambini

Se anche voi non riuscite a resistere alla voglia di salire su un’altalena o sui giochini per bambini situati nei parchi, allora vi conviene dare un’occhiata a queste foto.

Le persone che rimangono incastrate nei giochi per bambini e che devono poi essere salvate sono davvero tante: anche se può far sorridere, in realtà prima di salire su queste strutture progettate per i più piccoli e non per gli adulti, conviene pensarci due volte per evitare di farsi male.

