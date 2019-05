Le 6 foto di matrimonio più strane di sempre

Il matrimonio è un giorno speciale e merita di essere ricordato in modo speciale… Tuttavia, come dimostra questa esilarante gallery, non sempre il risultato è quello sperato!

Molte di queste foto di nozze sono davvero strane per l’ambientazione scelta, altre devono la propria memorabilità proprio ai soggetti immortalati. Per altri la scelta infelice riguarda le pose oppure particolari oggetti inseriti nell’inquadratura. Non mancano, infine, le foto che meritano un posto d’onore nella galleria degli orrori per l’intervento grafico dell’artista di turno che ha deciso di ritoccarle in modo decisamente discutibile.

Sfoglia la gallery per scoprire alcune delle foto di matrimonio più brutte di sempre!



(Credits photo: Facebook/allimprovvisoilgenio)