Hanno abbandonato una tarantola in un parco: le immagini

Lo scorso venerdì, alcune persone si stavano godendo una bella passeggiata in un parco di Chicago, fino a quando la loro attenzione è stata catturata da un grosso ragno. Anzi, un grossissimo ragno peloso... una tarantola! Tra lo stupore - e anche la preoccupazione - dei presenti, l'animale sembrava confuso e non sapeva bene dove andare. A questo punto, tutti hanno pensato che si trattasse di una tarantola abbandonata, perché in genere questi animali non si trovano nei parchi cittadini. Subito hanno chiamato la GoodVets Streeterville, una clinica veterinaria della zona, che è accorsa per mettere in salvo la povera tarantola.

Dopo alcuni esami, i medici hanno capito di avere di fronte un bellissimo esemplare di tarantola dai denti rosa, molto grande e in ottima salute.

