Questo cucciolo dorme solo a pancia in su (ed è buffissimo)

Paningning è un cucciolo di Shih Tzu delle Filippine. Come tutti i cuccioli ama giocare, mangiare e... dormire in modo strano! Perché Paningning si addormenta ovunque, sulla schiena come un uomo, e come se di colpo spegnesse l'interruttore dell'energia e si accasciasse a terra in posizioni sempre diverse e bizzarre.

Janess Cua, la sua proprietaria, qualche tempo fa ha diffuso le sue fotografie sul gruppo Facebook Dog Lovers Philippines. Da quel momento in poi, il cagnolino è diventata una vera e propria star, tanto che la padrona ha deciso di aprirgli un account Instagram ufficiale. Risultato? La pagina di Paningning conta ad oggi la bellezza di 62,5mila follower.

Ma quanto è dolce? Sfoglia la gallery per vedere come dorme questo cucciolo.

(Credits photo: Instagram).