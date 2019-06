Tanti auguri Paperino: il papero più amato compie 85 anni

Si chiama Paolino Paperino, o Donald Duck in America, ed è uno dei personaggi dei fumetti e dei cartoni animati più amati di sempre: il suo esordio è datato 9 giugno 1934, quando comparve per la prima volta nel corto animato “The Wise Little Hen” (La gallinella saggia), facente parte delle Silly Symphonies. Per questo motivo, ieri Paperino ha compiuto ben 85 anni: in tutto questo tempo, il papero è comparso in oltre 150 cortometraggi e mediometraggi, senza contare le innumerevoli storie dei fumetti dei quali è protagonista.

La sua proverbiale sfortuna rende Paperino simpatico a tutti, sia grandi che piccini. Scopri di più su questo personaggio attraverso la nostra gallery!

