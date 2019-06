Ecco le coppie di Temptation Island 2019

Il programma che ci terrà compagnia durante l'estate, e che prevede di farci divertire molto, sta per tornare. Stiamo parlando di Temptation Island, arrivato alla sua settima edizione. 6 coppie che hanno problemi, che non sono sicure, che vogliono mettere alla prova il loro amore. Negli anni ne abbiamo visto delle belle... fidanzati innamoratissimi che si lasciavano versus fidanzati in crisi che ritrovavano lo sprint per andare avanti. A metterli in difficoltà, a indurli appunto in tentazione, 6 coppie di single... disinibiti.

Ancora non si conosce la data di inizio del programma, ma si conoscono le coppie di protagonisti che vi parteciperanno. Sfoglia la gallery per vedere chi sono.

(Credits: Instagram/WittyTv)