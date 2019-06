Le spiagge più belle ed eco-friendly del 2019: la classifica di Legambiente

Come ogni anno arriva puntuale la classifica firmata da Legambiente e Touring Club Italiano della spiagge più belle e incontaminate del 2019. Mete da sogno, con un mare cristallino e plastic free. Il Tirreno è il mare più premiato, tra le Regioni, invece, troneggiano la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Campania e la Toscana. Per assegnare le tanto ambite 5 vele, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: la qualità delle acque, l’efficacia della raccolta differenziata, la presenza dei servizi e delle aree pedonali. Nonché la valorizzazione del paesaggio e delle produzioni enogastronomiche locali.

