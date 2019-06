Ecco Deva Cassel, la meravigliosa figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Alla Fashion Week di Milano ha fatto il suo ingresso una ragazza bellissima, che ha lasciato tutti senza fiato. Si tratta di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La 14enne non appare mai in pubblico nelle occasioni ufficiali e anche in rete non si trovano molte sue foto... ogni apparizione è un vero e proprio evento.

È per questo motivo che ha catturato l'attenzione di tutti durante la sfilata di Dolce & Gabbana, di cui sarà testimonial della linea di profumi nel 2020. Tutti i riflettori erano puntati su di lei. È meravigliosa... non c'è altro da aggiungere. È il perfetto mix di mamma e papà.

Sfoglia la gallery per vedere le sue foto.

(Credits photo: Instagram).