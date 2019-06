Sabrina Salerno e quel bikini super sexy: le foto fanno impazzire i fan

"Attento che cadi". E questo è proprio il caso di dirlo, guardano le foto di Sabrina Salerno in costume! Classe 1968, la showgirl di Genova non teme confronti con le 20enni... ha un fisico mozzafiato che non si vergogna di mostrare. E fa bene.

Gli scatti fanno parte di una campagna pubblicitaria per un brand di costumi da mare. Ed ecco che Sabrina sfoggia un seno prosperoso, due gambe chilometriche e curve pazzesche. Il tutto è impreziosito dalle pailettes e dai lustrini applicati sui bikini coloratissimi.

Sfoglia la gallery per vedere Sabrina Salerno in tutto il suo splendore... bollente!

(Credits photo: Instagram)