5 curiosità per ricordare Michael Jackson a 10 anni dalla morte

Sono passati 10 anni dalla morte di Michael Jackson. Il Re del Pop ci ha lasciato il 25 giugno del 2009. Per 45 anni, Jackson è stato padrone indiscusso della scena musicale internazionale. Con lui non muore solo una figura eminente della nostra storia, con lui muore un'epoca.

La sua vita, a volte portata agli eccessi, è stata ripercorsa in tantissime biografie (autorizzate o meno). Ma ci sono delle curiosità nascoste non conosce nessuno. Dei punti d'ombra di un'esistenza vissuta nel sogno dell'immortalità. Se quel maledetto giorno di 10 anni fa, un arresto cardiaco non lo avesse colto, il Re del Pop avrebbe ancora tanto da raccontarci.

Sfoglia la gallery per conoscerle i segreti e gli aneddoti della popstar più famosa e controversa del mondo.

(Credits photo: Instagram/michaeljackson)