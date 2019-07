Ecco cos’è Instagram: il social raccontato attraverso 6 vignette satiriche

Non si può negare: i social hanno reso tutti dei narcisisti e degli esibizionisti. La maggior parte degli utenti dei social, infatti, non fa altro che condividere immagini e momenti della propria quotidianità con gli altri sono per mettere in mostra alcuni specifici aspetti della propria vita e anche del proprio fisico, nascondendone altri.

I comportamenti tipici dell’utente medio dei social al limite del ridicolo sono molti; un famoso artista e fumettista russo, Anton Gudim, famoso proprio per le sua vignette satiriche, ha provato a raccontare, in particolare, quali sono i post più comuni che gli utenti condividono su Instagram. “Ho basato questo lavoro sulla mia esperienza – ha raccontato il disegnatore a boredpanda.com – ho visto milioni di foto come queste su Instagram. Non è mia intenzione giudicare le tristi e narcisistiche abitudini del mondo moderno, sta a chi guarderà queste vignette farsi un’opinione e dare un’interpretazione a tutto questo”.

Credits: Anton Gudim, instagram.com/gudim_public