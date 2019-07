8 incredibili invenzioni di cui NON avrai mai bisogno

"Heels Wheels" è molto utile alle donne che non sanno camminare sui tacchi

"Heels Wheels" è molto utile alle donne che non sanno camminare sui tacchi Le rotelle ti aiuteranno a scivolare meglio

Ecco "ComeAgain" l'amplificatore di suoni per le tue orecchie

Hai bisogno di un super udito? Ecco "ComeAgain" l'amplificatore di suoni per le tue orecchie

"The 12oz Shirt" farà al caso tuo. Il portabicchiere è integrato nella camicia

Se non puoi fare a meno della tua bibita e vuoi avere le mani libere

Se non puoi fare a meno della tua bibita e vuoi avere le mani libere "The 12oz Shirt" farà al caso tuo. Il portabicchiere è integrato nella camicia

"The Pizza FannyPack" è perfetto se hai fame mentre cammini

Il porta pizza da passeggio "The Pizza FannyPack" è perfetto se hai fame mentre cammini