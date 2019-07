Questo vaso trasforma le tue piante in un Tamagotchi

A tutti piacciono le piante e i fiori, ma non tutti hanno il pollice verde. Se non vuoi decorare la tua casa con piante finte, abbiamo la soluzione per te: si chiama Lua ed è un vaso intelligente. Questa fioriera trasformerà il verde della tua abitazione in un animale domestico simile a un Tamagotchi.

L'idea è di un azienda con sede in Lussemburgo, Mu Design. Il funzionamento di questo vaso è molto semplice. Sulla fioriera c'è uno schermo al led, collegato a dei sensori, che mostra le emozioni della pianta, attraverso una serie di faccine. Se ride tutto sta andando per il meglio, se piange c'è qualcosa che non va. In tutto ci sono 15 emozioni diverse che esprimono i bisogni di base delle piante, come il sole o l'acqua.

Un'app da scaricare ti consentirà di vedere lo stato di salute delle piante e ti suggerirà un intervento, se necessario. Sul cellulare sarà possibile vedere se la pianta ha troppo freddo o troppo caldo, se ha sete o se sta soffrendo. Un'idea davvero utile che ti permetterà di diventare un botanico provetto.

(Credits photo: Mu Design)